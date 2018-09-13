Глава Amazon учредил благотворительный фонд
Основатель и владелец торговой интернет-компании Amazon Джефф Безос, возглавляющий список богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg, объявил об учреждении фонда для оказания помощи бездомным семьям и строительства дошкольных учреждений, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы рады объявить о создании Bezos Day One Fund", - говорится в заявлении, которое предприниматель разместил в четверг в Twitter. Он отметил, что первоначальный капитал фонда составит $2 млрд.
Безос сообщил, что работа Bezos Day One Fund будет сосредоточена на двух областях: поддержке организаций и гражданских групп, оказывающих помощь молодым бездомным семьям, и создании сети дошкольных учреждений, которые будут предоставлять качественное образование в местах, где население имеет низкий уровень доходов.
Компания Amazon основана в 1994 году. На сегодняшний день она является крупнейшей в мире компанией, продающей товары и услуги через интернет. Ее оборот, который в 2004 году был равен около $7 млрд, в 2016 году составил $136 млрд.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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