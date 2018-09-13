Назван самый популярный авиамаршрут в мире
Рейс Сеул-Чежду (южнокорейский город, расположенный на острове Чеджудо в Корейском проливе - Прим.ред.) стал самом популярным авианаправлением в мире, следует из данных авиационного онлайн-сервиса Routes, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным исследования, в 2017 году этот путь проделали более 13 миллионов человек. Таким образом, из южнокорейской столицы в Чежду ежедневно отправлялось около 180 рейсов.
Годом ранее это направление также было признано самым загруженным в мире: с 2017 года популярность маршрута выросла почти на десять процентов.
Второе место рейтинга занял маршрут Мельбурн-Сидней, который в 2017 году преодолели более девяти миллионов пассажиров, а третье - Саппоро (четвертый по величине город в Японии - Прим.ред.) - Токио с пассажиропотоком почти 8,7 миллиона человек.
Исследователи отмечают, что в сотню самых загруженных рейсов мира входят только 18 международных.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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