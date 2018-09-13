Суд Швеции разрешил арест активов «Газпрома»‍

13 сентября 2018 22:32

Апелляционный суд Швеции отменил приостановку взыскания активов "Газпрома" по спору с "Нафтогаз Украина". Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, суд отменил свое предыдущее постановление, которое блокировало попытки "Нафтогаза" арестовать активы "Газпрома".

Как сообщает РИА "Новости", коммерческий директор "Нафтогаза"Юрий Витренко подтвердил эту информацию.

По его словам, суд Швеции принял решение по спору с "Газпромом" в пользу Украины.

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