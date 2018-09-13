Скандального футболиста Балотелли отчислили из команды
13 сентября 2018 22:44 260
Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли временно выведен из состава французского клуба из-за лишнего веса, сообщает Football Italia, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. По этой же причине главный тренер сборной Италии Роберто Манчини исключил 28-летнего форварда из состава национальной команды несколько дней назад. Кстати, во время сентябрьских матчей случилось историческое событие: впервые за 20 лет в сборной Италии не было игроков "Ювентуса".
Сообщается, что вес итальянца преодолел отметку в 100 килограмм. При этом рост Балотелли составляет 189 сантиметров.
Балотелли не примет участия в матче 5-го тура чемпионата Франции против "Ренна", который состоится 14 сентября.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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