Избранному президенту Мексики спели серенаду
Исполнением серенады для будущего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора местная организация по защите прав детей решила привлечь внимание к ряду проблем, чтобы они были включены в повестку дня его правительства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Организатор акции, глава Сети по защите прав детей Мексики Хуан Мартин Перес Гарсия рассказал, что целью было предложить будущему главе государства, как улучшить ситуацию в стране, в том числе и для подрастающего поколения.
В итоге группа подростков и детей пришла с плакатами к дому в Мехико, где располагается временная резиденция Лопеса Обрадора, а с ними пришли и национальные музыканты марьячи. Именно они исполнили серенаду Recuerdame ("Вспомни меня") из знаменитого мультфильма "Коко" прямо под стенами резиденции.
Лопес Обрадор вступит в должность 1 декабря текущего года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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