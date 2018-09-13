Неймар выпустил комикс с собой в главной роли
Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар запустил серию комиксов о себе. По информации The Sun, главный герой комиксов Inked использует магические чернилы, благодаря которым оживают его татуировки, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Отмечается, что комикс бразильца будет выпущен в цифровом формате на четырех языках: португальском, испанском, французском и английском.
"Как и многие дети, я мечтах о двух вещах: стать профессиональным футболистом и супергероем. Мне повезло играть в футбол на самом высоком уровне. Теперь у меня есть возможность представить новые, современные, мощные истории с помощью комикском и графических романов фанатам по всему меру. Являясь ребенком, который вырос, читая комиксы, я надеюсь, что эти истории и персонажи будут вдохновлять и развлекать людей по всему миру", - сообщил Неймар.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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