В Берлине разгорелся скандал с главой контрразведки
В Берлине руководители партий, входящих в правящую, Большую коалицию собрались на экстренное заседание, на котором решается судьба главы контрразведки страны и, возможно, будущего самой коалиции, слухи о развале которой ранее прокомментировала Ангела Меркель.
Об этом сообщает Укринформ. передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Во встрече принимают участие лидеры ХДС Ангела Меркель, ХСС Хорст Зеехофер и СДПГ Андреа Налес.
В центре внимания - глава Федерального ведомства по защите конституции (контрразведки) Ханс-Георг Маасен. На его отставке настаивают социал-демократы, заявляя, что он не заслуживает доверия. Меркель и Зеехофер поддерживают кандидатуру шефа контрразведки.
Маасен оказался в центре скандала после того, как в одном из интервью подверг сомнению данные о том, что в Хемнице, где в конце августа произошло убийство беженцами немца, были факты "охоты на мигрантов". Это идет вразрез с официальной позицией правительства и лично Меркель. Затем выяснилось, что Маасен передал правопопулистской партии Альтернатива для Германии еще не опубликованные данные из отчета своего ведомства относительно числа представляющих угрозу исламистов .
Зеехофер, который возглавляет МВД, после многочасового заседания накануне в комитете Бундестага по внутренним делам заявил, что не видит никаких оснований для кадровых выводов в отношении Маасена.
Очередные разборки внутри созданной с большим трудом коалиции грозят развалить ее саму. Уровень поддержки ХДС/ХСС/СДПГ упал до рекордно низких менее 30%.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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