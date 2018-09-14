В США отменили более тысячи авиарейсов из-за урагана

14 сентября 2018 00:01

На юго-востоке США отменили более 1600 авиарейсов из-за приближающегося урагана "Флоренс". Об этом сообщает USA Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, в прибрежных районах страны закрыли большинство региональных аэропортов.

Как отмечается, аэропорты были закрыты до 17 сентября.

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