В США отменили более тысячи авиарейсов из-за урагана

На юго-востоке США отменили более 1600 авиарейсов из-за приближающегося урагана "Флоренс". Об этом сообщает USA Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, в прибрежных районах страны закрыли большинство региональных аэропортов.

Как отмечается, аэропорты были закрыты до 17 сентября.