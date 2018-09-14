Volkswagen объявил о завершении производства "Жука"
Volkswagen of America (VWoA) объявила о завершении производства легендарной модели Volkswagen Beetle (Жук) в 2019 году, сообщила компания, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Потеря "Жука" после трех поколений, (выпускавшегося - ред.) в течение почти семидесятилетий вызовет массу эмоций у многих его преданных поклонников", - заявил глава VWoA Хинрич Вобэкен (Hinrich J. Woebcken), отметив, что, поскольку компания переходит к производству полной линейки авто, ориентированной на семью, пока что планов по замене модели Beetle нет.
Компания также отмечает, что стоимость "Жука" последнего выпуска с закрытым кузовом в 2019 году составит 23,045 тысячи долларов для моделей SE и 25,995 тысячи долларов - для моделей SEL. Для соответствующих моделей с открытым кузовом цена будет 27,295 тысячи долларов и 29,995 тысячи долларов.
Volkswagen Käfer "Жук" выпускался германской компанией Volkswagen AG с 1938 года по 2003 год. Является самым массовым автомобилем в истории, производившимся без пересмотра базовой конструкции. Всего было изготовлено 21, 529 миллиона автомобилей.
Volkswagen of America является дочерней компанией Volkswagen Group. Офис VWoA расположен в Херндоне (штат Вирджиния).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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