Американец полвека отработал в «Макдоналдсе»

Американец отпраздновал 50-летие работы в "Макдоналдсе". Об этом сообщил местный информационный портал Boston.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

73-летний житель городка Норт Адамс, штат Массачусетс, Альфред Капрони (Alfred Caproni) начал работать в сети ресторанов быстрого питания в 1968 году, за четыре года до появления в меню биг-мака. Сначала он устроился в ресторан в соседнем городе Питтсфилд, на следующий год заведение открылось и в Норт Адамсе, и он перешел туда, а через 19 лет переехал вместе с "Макдоналдсом" в другое здание, где работает до сих пор.

"Можете представить, сколько бургеров я приготовил за это время? И я никогда не уходил в отпуск",

- признался Капрони.

Он отметил, что из-за этого заработал синдром запястного канала, из-за которого его рука немеет и болит.

Капрони рассказал, что в 1970-е годы около ресторана постоянно собиралась молодежь. Когда становилось слишком шумно, ему приходилось прогонять их. "Некоторые из них до сих пор приходят и говорят: "Эй, Эл, помнишь, как ты выгнал меня?"" - смеясь, вспоминает американец.

Благодаря работе в ресторане Капрони нашел жену. Она пришла устраиваться на работу, и американец принял ее, а вскоре пригласил на свидание. "Со второй встречи я знала, что выйду за него замуж", - рассказала Мэри Энн Капрони (Mary Ann Caproni), 32 года проработавшая учительницей.

"На работе весело, и благодаря ей я чувствую себя молодым",

- признается Капрони.

Он не собирается уходить на пенсию и получает удовольствие от того, что каждый день здоровается с клиентами, которых он знает десятилетиями.

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