Суд в Египте поддержал отстранение от службы бородатых полицейских
Суд в Каире поддержал решение министра внутренних дел отстранить от службы полицейских, носящих бороды, сообщила египетская газета "Аль-Ахрам", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Суд обязал министра внутренних дел окончательно отстранить от службы бородатых офицеров", - пишет издание.
При этом суд по срочным делам аннулировал решение высшего административного суда, который ранее обязал руководство МВД вернуть на службу офицеров полиции, отстраненных за ношение бороды, и восстановить их в прежних званиях.
В 2012 году после массовых волнений в Египте и роста влияния исламистов сразу несколько полицейских решили в суде отстаивать свое право носить бороду, ссылаясь на религиозные убеждения.
Однако в министерстве заявили, что ношение бороды является серьезным дисциплинарным нарушением, так как согласно закону о полиции и внутренним инструкциям, сотрудник полиции обязан носить аккуратную короткую стрижку и не отпускать бороду. Несколько бородатых полицейских были отстранены от службы.
Армия и органы внутренних дел всегда считались главной опорой светского государства в Египте. Во времена правления Хосни Мубарака полицию и спецслужбы обвиняли в притеснении исламистов, в частности, членов ассоциации "Братьев-мусульман". Сейчас практически все высшее руководство "Братьев-мусульман" находится за решеткой. Лидеров исламистов обвиняют в подрыве государственных устоев, попытках спровоцировать хаос в стране, планировании нападений на полицейские участки, госучреждения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
13 Сен. 10:54 16 396
-
13 Сен. 10:14 8 626
-
13 Сен. 14:07 7 828
-
13 Сен. 11:52 5 997
-
13 Сен. 12:21 5 333