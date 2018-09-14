Взрыв бытового газа в штате Массачусетс: пострадали около 40 домов

Около 40 домов в Массачусетсе повреждены в результате взрывов бытового газа, сообщила в Twitter полиция штата, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На данный момент зарегистрировано 39 взрывов и пожаров в частных домах. "Эти цифры вырастут", - говорится в сообщении.

Предполагается, что причиной стали неполадки в сети газовой компании Columbia Gas.

Всем жителям городов Лоуренс, Андовер и Северный Андовер, которые получают газ от компании Columbia Gas, предлагается покинуть свои дома. "Компания снижает давление в газопроводах, но это займет некоторое время", - предупреждает полиция.