Американский генерал возглавил силы коалиции по борьбе с "ИГ"
Американский генерал-лейтенант Пол Лакамера возглавил силы коалиции под руководством США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", сообщила коалиция в пресс-релизе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Церемония передачи полномочий прошла в Багдаде в четверг. Лакамера принял командование от генерал-лейтенанта Пола Фанка, церемонию провел командующий Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел.
Сейчас в коалиции насчитывается более 70 стран и пяти международных организаций. Коалиция действует в Ираке и в Сирии, причем в САР она проводит операции без согласования с местными властями.
В коалиции считают, что от ИГ освобождено уже около 99% захваченных ранее террористами территорий. Тем не менее, союзные США силы развернули на этой неделе новое наступление на остатки группировки к востоку от Евфрата.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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