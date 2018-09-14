Отношениям России и США поставили неутешительный диагноз

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что отношения между двумя странами находятся на беспрецедентно низком уровне. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом он подчеркнул, что Россия продолжает предлагать шаги по их налаживанию.

"Отношения [между Россией и США] находятся на беспрецедентно низком уровне. Считаем это аномалией, противоречащей не только национальным интересам двух стран, но и всего мира", - сказал Антонов.

Дипломат добавил, что Россия предпочитает спокойно и планомерно продвигать пусть небольшие проекты, которые позитивно сказывались бы на двусторонних отношениях. После этого, по его словам, можно будет приступать к реализации более амбициозных задач.

Российский посол также указал на то, что в настоящий момент вопрос отношения к России в США разыгрывается в политическом контексте.

"Как в настольном теннисе - стороны атакуют друг друга русофобскими обвинениями. Это не идет на пользу интересам России и США", - заключил Антонов.