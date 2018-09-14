В Чехии более 20 человек отравились курительной смесью, один погиб

Полиция Чехии задержала группу людей, которые предположительно распространяли в Остраве и его окрестностях опасный для жизни наркотик на основе синтетических каннабиноидов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя полиции Габриэлу Покорну, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она отметила, что полиция обвинила пять человек в возрасте от 17 до 41 года в распространении синтетического наркотика. Всем им грозит до 5 лет тюрьмы.

"Они подозреваются в производстве и распространении опасной для жизни человека курительной смеси на основе синтетических каннабиноидов, которая становится практически смертельной при соединении с алкоголем, что и произошло в случае со скончавшимся вчера бездомным", - сказала Покорна.

Она также рассказала, что внешне наркотик чаще всего напоминает высушенное растение, которое немного похоже на коноплю.

Покорна добавила, что курительной смесью отравились более 20 человек.