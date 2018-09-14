Россия применила уникальные «ракеты-невидимки»

Российские военные в ходе маневров "Восток-2018" применили на полигоне "Телемба" в Бурятии "ракеты-невидимки", превосходящие все существующие аналоги в мире. Об этом рассказал начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов в интервью еженедельнику "Звезда", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тихонов рассказал детали отражения условного ракетного удара по Забайкалью с помощью систем ПВО. По его словам, чтобы усложнить задачу, командование добавило в состав массированного удара специальные тренировочные копии настоящих крылатых ракет, которые способны огибать рельеф, и имитаторы баллистических боеголовок.

Кроме того, добавлены были и мишени-имитаторы ракет с технологией "стелс".

"В маневрах были применены особые мишени-имитаторы ракет, с очень низкой радиозаметностью, по-другому - с технологией "стелс", "невидимки". Эти ракеты-мишени превосходят все известные иностранные аналоги уже настоящих ракет", - пояснил Тихонов.