Новые следы от дрели обнаружены в обшивке МКС

Специалисты нашли новые следы работы дрелью в обшивке корабля "Союз", который пристыкован к МКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам собеседника агентства, следы от сверла найдены не только в бытовом отсеке, но и на экране противометеоритной защиты. Она покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса.

Источник рассказал, что космонавты провели фото- и видеосъемку дыры, прежде чем заделать ее.

"В ходе анализа на этих снимках были обнаружены следы работы сверлом и на противометеоритном экране за дырой", - сказал он.

Источник уточнил, что тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту.