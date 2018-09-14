Наступающий на побережье США ураган "Флоренс" ослаб до первой категории, сообщает национальная служба США по предупреждению ураганов (NHC). Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее стало известно, что ураган ослаб до второй категории. Скорость ветров урагана упала со 177 до 150 километров в час. Сейчас он находится в 80 километрах к югу от города Морхед в штате Северная Каролина.

Служба предупреждает, что в ближайшие дни в связи с приближением "Флоренс" повысится угроза наводнения.

Более 10 миллионов человек оказались на пути самого опасного в этом сезоне урагана "Флоренс". Режим ЧП объявлен в связи с ураганом в штатах Северная и Южная Каролина, Виргиния и Мэриленд, а также в столице страны Вашингтоне.