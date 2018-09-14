В Перу произошло землетрясение
14 сентября 2018 09:15 153
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в пятницу на северо-востоке Перу, сообщает Геологическая служба США (USGS). Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Толчки зафиксированы в 04.12 по времени UTC (7.12 по мск) в 64 километрах к юго-востоку от города Контамана. Очаг землетрясения залегал на глубине 150,4 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угрозы цунами не объявлялось.
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