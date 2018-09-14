Мобильные телефоны пытались передать в тушенке заключенным - ВИДЕО
Житель Республики Марий Эл крайне необычным способом попытался передать на территорию колонии сразу несколько мобильных телефонов. Он закатал их в банки из-под тушенки. Без вскрытия отличить их от обычных консервов было невозможно, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Вместо, а кое-где и вместе со свининой сотрудница ФСИН обнаружила четыре мобильных телефона, пять зарядок, несколько сим-карт, а также переходники, наушники и даже USB-модем. Хватило бы на небольшой салон сотовой связи. Передачу пресекли, а на местный мясокомбинат приехала прокуратура. С работниками провели воспитательную беседу, а директору вынесли предупреждение.
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