На американского рэпера 6ix9ine напали в Москве - ВИДЕО

На американского рэпера Даниэля Эрнандеса, более известного как 6ix9ine, напали во время его концерта в Москве. Кадры драки публикует телеканал Рен ТВ.

На ролике видно, как посетитель шоу пробирается на сцену и сразу бьет исполнителя локтем по голове. В следующую секунду напавший падает на землю, а 6ix9ine и его друзья начинают добивать его ногами. Охрана при этом не пытается их разнять, а позднее помогает тому встать, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Изначально концерт 6ix9ine должен был состояться в Москве 7 сентября, однако скандальный рэпер за несколько дней до этого исчез. Организаторы шоу заявили, что тот накануне "не прилетел в Стокгольм, и с большой вероятностью отменяется весь тур".

23 июля Tekashi 6ix9ine был избит и похищен вооруженными мужчинами в Нью-Йорке. Похитители держали рэпера в заложниках, потребовав его сожительницу вынести из дома ценные вещи. Tekashi69 ранее провозгласил себя "королем Нью-Йорка" и неоднократно заявлял в соцсетях, что его никто не смеет тронуть.

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