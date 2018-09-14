В Дагестане в ходе перестрелки ликвидировали боевика
14 сентября 2018 09:36 139
Силовики ликвидировали боевика в ходе перестрелки в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил РИА Новости информированный источник. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошёл в ночь на пятницу около населённого пункта Чонтаул Хасавюртовского района Дагестана.
Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для проверки документов, но из салона открыли стрельбу.
"Произошла перестрелка, нападавший был ликвидирован. Машина загорелась", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что личность убитого пока не установлена, так как автомобиль загорелся.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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