В Дагестане в ходе перестрелки ликвидировали боевика

14 сентября 2018 09:36

Силовики ликвидировали боевика в ходе перестрелки в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил РИА Новости информированный источник. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошёл в ночь на пятницу около населённого пункта Чонтаул Хасавюртовского района Дагестана.

Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для проверки документов, но из салона открыли стрельбу.

"Произошла перестрелка, нападавший был ликвидирован. Машина загорелась", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что личность убитого пока не установлена, так как автомобиль загорелся. 

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