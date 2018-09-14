Жесткое задержание со стрельбой попало на камеры - ВИДЕО

Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале оперативное видео задержания вымогателей, требовавших выкуп в 80 миллионов рублей за мурманского предпринимателя, передает Day.Az со ссылкой на

Девяти фигурантам предъявлено обвинение в похищении человека.

По данным следствия, вечером 19 января злоумышленники, применив насилие к потерпевшему, связали ему руки, посадили в автомобиль и увезли в одну из квартир, расположенную в жилом районе Росляково города Мурманска, где заложника удерживали продолжительное время.

Под контролем оперативных сотрудников выкуп был передан похитителям. После чего были задержаны девять подозреваемых.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

