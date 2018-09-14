Финский город эвакуировали из-за пожара, который нельзя потушить водой - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В городе Сало на юге Финляндии произошел пожар на свечном заводе, из-за распространения токсичного дыма началась эвакуация жителей. Об этом сообщает телерадиокомпания YLE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По имеющимся данным, на фабрике по производству свечей горит 200 тонн парафина на площади 10 тысяч кв. метров. К тушению пожара привлечены 30 пожарных расчетов.

"Мы пытаемся не допустить распространения огня в сторону хранилища. Оно, конечно, заполнено, потому что скоро Рождество. Для тушения парафина нельзя использовать воду. Единственный способ - это подавление огня. Это не совсем подходит для такой территории", - рассказал представитель пожарных Мика Контио.

Сообщается, что жертв и пострадавших в результате пожара нет. Жителей близлежащих домов эвакуируют, а тем, кто живет далеко от фабрики, рекомендуется не выходить на улицу.

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