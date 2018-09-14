Смелая женщина обратила в бегство вооруженных грабителей - ВИДЕО

В сети набирает популярность курьезный инцидент, запечатленный камерой видеонаблюдения, установленной на одном из домов города Альбертон Южно-Африканской Республики. На кадрах видно, как 42-летняя женщина за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee заезжает к себе во двор, но следом за ней проследовал минивэн, водитель которого заблокировал ворота, а его подельники с пистолетами в руках бросились к даме. Однако женщина не стала открывать двери машины. Вместо этого она включила заднюю передачу и протаранила авто грабителей. Преступники попытались скрыться в минивэне, но женщина еще раз протаранила машину. Напуганные таким неожиданным отпором, незадачливые грабители в панике бросили авто и кинулись на утек, передает Day.Az со ссылкой на fakty.ua.

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