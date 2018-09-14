В Перу автобус с туристами упал в реку

По меньшей мере 18 человек пострадали при падении туристического автобуса в реку в регионе Куско на юго-востоке Перу. Об этом сообщает местная газета Comercio, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг вечером в провинции Ла-Конвенсьон. По данным СМИ, автобус с туристами двигался по дороге, которая является альтернативным маршрутом, ведущим к всемирно известному историческому памятнику эпохи инков Мачу-Пикчу.

Как сообщает издание, в результате падения автобуса пострадали 8 местных туристов и 10 иностранцев - граждане Испании, Эквадора и Колумбии. Все пострадавшие были госпитализированы, трое человек получили серьезные травмы.

Полиция расследует причину аварии.

Поток туристов в Мачу-Пикчу, который входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1983 года, постоянно растет. В 2016 году древний город посетили 1,4 миллиона человек.

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