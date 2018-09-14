Эрдоган намерен обсудить с Путиным Сирию

14 сентября 2018 12:36

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить в понедельник, 17 сентября, развитие событий в Сирии с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Пакистане,

"Мы хотим добиться урегулирования сирийского кризиса политическим путем. Президент Эрдоган обсудит ситуацию в Сирии с президентом Путиным в понедельник", - приводит слова Чавушоглу телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

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