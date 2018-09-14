Брошенный слонёнок напал на туристов в Индии - ВИДЕО

14 сентября 2018 15:43

Маленький слонёнок, от которого отказалось стадо, был замечен в начале мая в окрестностях деревни Дангамала (штат Орисса, Индия), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Четырёхмесячный любопытный слонёнок, выбежав на дорогу, поверг в бегство туристов, которые вызвали работников лесничества. 

Позднее одичавшего детёныша попытались вернуть в лес, но он наотрез отказался от воссоединения со своим стадом. Слонёнка пришлось поместить в специальный, охраняемый питомник, где местные ветеринары взяли под наблюдение здоровье маленького обитателя леса.

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Брошенный слонёнок напал на туристов в Индии

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