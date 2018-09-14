В Египте для туристов открыли гробницу со «свадьбой» крокодилов - ФОТО - ВИДЕО

В Египте впервые открыли для посетителей гробницу Меху, которая находится в некрополе селения Саккара в 30 км к югу от Каира, передает Day.Az со ссылкой на news.mail.ru.

Это древнейший некрополь столицы Древнего Царства - Мемфиса.

Визирь Меху жил во времена VI династии около 2300 года до нашей эры. Он служил фараону Пиопи и носил около 48 титулов. Все они нанесены на стены гробницы.

Гробница Меху имеет просторный зал с тремя рядами колонн по шесть в каждом. В центре зала расположен гранитный стол для принесения даров.

На стенах гробницы - многочисленные надписи и рисунки, в том числе уникальное изображение двух спаривающихся крокодилов. Здесь изображены также сцены охоты и акробатических танцев.

Усыпальницу нашли в 1940 году, но только теперь ее открыли для посещений. Власти Египта надеются, что подобные меры помогут привлечь в страну туристов, поток которых резко уменьшился после политических потрясений 2011 года и авиакатастрофыс российским самолетом в 2015 году.

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