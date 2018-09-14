США поддержали увеличение объемов производства нефти

США поддерживают увеличение объемов производства нефти, заявил министр энергетики США Рик Перри.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Все три ведущих нефтепроизводителя (РФ, США и Саудовская Аравия - ред.) понимают свою ответственность увеличить производство нефти, по мере того как в Венесуэле уровень добычи падает, и мы стоим на пороге санкций против Ирана. И все три страны согласились с тем, чтобы увеличить производство", - сказал Перри журналистам.

"Поэтому США поддерживают то, чтобы было увеличено производство с тем, чтобы мы могли поддерживать стабильность на нефтерынке", - добавил он.

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