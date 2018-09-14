У модели начались роды прямо во время показа

На показе собственной линии белья певицы и дизайнера Рианны the Savage X Fenty show в Бруклине (США) у беременной модели начались роды. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

22-летняя Слик Вудс демонстрировала черное белье с нюдовыми цветочными вставками и чулки. Как только девушка завершила свой выход и зашла за кулисы, у нее начались схватки. Вудс срочно доставили в ближайшую больницу.

По информации издания, родившегося мальчика назвали Сафиром, его отец - модель Адонис Босса.

В июле на показе купальников во Флориде, США, модель вышла на подиум, кормя грудью пятимесячного ребенка. Мара Мартин стала одной из 16 женщин, выбранных для участия в шоу журнала Sports Illustrated. Она демонстрировала золотой бикини, который сняла с одного плеча, чтобы покормить свою дочь Арию. На голове девочки были синие наушники, защищающие ее от громких звуков и музыки.

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