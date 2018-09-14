В Йемене разбился вертолет арабской коалиции
14 сентября 2018 18:08 167
Вертолет арабской коалиции потерпел в пятницу крушение в провинции Эль-Махра на востоке Йемена, в результате чего погибли пилот и его помощник. Об этом говорится в заявлении для СМИ представителя арабской коалиции Турки аль-Малики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Вертолет коалиции разбился в провинции Эль-Махра из-за технической неисправности. Пилот и его помощник погибли, выполняя миссию по борьбе с терроризмом", - отметил аль-Малики.
Граничащая с султанатом Оманом провинция Эль-Махра в Йемене в последнее время стала ареной сражения между саудовскими войсками, которые вместе с военными ряда других арабских стран поддерживают йеменского президента Абд Раббу Мансур
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