Столтенберг прокомментировал приобретение С-400 Турцией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал приобретение Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

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По словам Столтенберга, он многократно обсуждал этот вопрос в Анкаре и Вашингтоне. Генсек НАТО отметил, что для Североатлантического альянса важна операционная совместимость.

Он также выразил надежду на решение данного вопроса.

"Мы видим сейчас, это вызов для нас всех", - заявил Столтенберг, посетовав на существование разногласий по приобретению турецкой стороной С-400.

В декабре прошлого года Москва и Анкара договорились о поставках российских комплексов С-400. Согласно контракту, турецкая сторона закупит две батареи, которые будут обслуживаться турецким персоналом.

Договоренность России и Турции вызвала обеспокоенность со стороны США, которые многократно критиковали Анкару из-за сделки и призывали отказаться от российских С-400. В частности, Госдепартамент пригрозил введением санкций в случае приобретения российских зенитных ракетных комплексов.

Турецкие власти, в свою очередь, называют покупку С-400 суверенным правом. Как отметил глава МИД Мевлют Чавушоглу, США не дают гарантий по продаже комплексов Patriot, что вынудило Анкару искать альтернативные варианты.