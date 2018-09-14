Экс-тренер Аргентины: "Месси потерял рассудок"

Бывший тренер по физподготовке сборной Аргентины Эльвио Паолороссо рассказал, что худшим моментом для нападающего Лионеля Месси стало поражение в финале Кубка Америки 2016 года. Слова специалиста приводит Marca, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"В раздевалке после поражения от Чили было очень больно. Но худшее было впереди. Около двух часов ночи я нашел Лео Месси, который в одиночку плакал, будто только что потерял свою мать. Он потерял рассудок, и никто не мог утешить его. Я обнял его, и мы провели некоторое время вместе", - рассказал Паолороссо.

В финале Кубка Америки-2016 аргентинцы проиграли чилийцам по пенальти. Месси исполнял первый удар и не попал по воротам. Со взрослой сборной Аргентины форвард не выиграл ни одного трофея.

В 2014 году аргентинская сборная дошла до финала чемпионата мира, где в дополнительное время уступила команде Германии - 0:1. На прошедшем ЧМ-2018 команда Аргентины, игру которой критиковали во время группового этапа, вылетела в 1/8 финала, проиграв сборной Франции (3:4). Трехцветные в итоге стали чемпионами мира.