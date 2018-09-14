В Москве эвакуировали банк из-за кроссовок и термоса

14 сентября 2018 22:17

Около 40 человек эвакуировали из офиса банка на улице генерала Кузнецова в Москве из-за забытых кроссовок и термоса, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, передает Day.Az.

"Персонал и посетители были эвакуированы из офиса из-за бесхозного предмета. После проверки оказалось, это забытые кем-то кроссовки и термос. Всего эвакуировали около 40 человек", - пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили информацию о вызове по адресу улица генерала Кузнецова, 28, однако не стали уточнять детали и название организации. "Поступило сообщение о бесхозном предмете в организацию по адресу улица генерала Кузнецова, 28. Прибывшие сотрудники установили, что в организации находятся чьи-то бесхозные вещи. Общественной опасности они не представляют", - пояснили в пресс-службе.

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