На Филиппинах тайфун "Мангхут" вышел на побережье

Мощный тайфун "Мангхут" достиг северо-восточного побережья Филиппин, сообщило Филиппинское управление атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Глаз тайфуна достиг (муниципалитета - ред.) Баггао, (провинция - ред.) Кагаян", - сообщили метеорологи.

Ранее сообщалось, что из-за набирающего силу тайфуна вынуждены эвакуироваться более 800 тысяч жителей нескольких провинций Филиппин. Власти призвали находящихся в зоне тайфуна граждан укрыться в центрах эвакуации, подчеркнув, что "Мангхут" может стать причиной серьезных разрушений, а также спровоцировать наводнения и оползни.