На Филиппинах тайфун "Мангхут" вышел на побережье
14 сентября 2018 23:11 144
Мощный тайфун "Мангхут" достиг северо-восточного побережья Филиппин, сообщило Филиппинское управление атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Глаз тайфуна достиг (муниципалитета - ред.) Баггао, (провинция - ред.) Кагаян", - сообщили метеорологи.
Ранее сообщалось, что из-за набирающего силу тайфуна вынуждены эвакуироваться более 800 тысяч жителей нескольких провинций Филиппин. Власти призвали находящихся в зоне тайфуна граждан укрыться в центрах эвакуации, подчеркнув, что "Мангхут" может стать причиной серьезных разрушений, а также спровоцировать наводнения и оползни.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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