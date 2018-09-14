В Литву прибыла тяжелая военная техника США

Представители министерства обороны Литвы сообщили о прибытии тяжелой военной техники США на железнодорожную станцию Пабраде с целью участия в учениях на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Выгрузка тяжелой военной техники США - танков M1 Abrams и БМП Bradley, принадлежащих 1 батальону 7 кавалерийского полка, дислоцированному в Польше, с платформ на железнодорожной станции Пабраде состоялась в пятницу", - сообщили в министерстве.

В рамках учений ожидается проведение тактических действий, в том числе - с применением боевых боеприпасов. На учениях также планируют провести проверку возможности передислокации союзных войск в Литву.