Стала известна дата боя Усика с Беллью

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и почетный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в этой же весовой категории Тони Беллью подписали контракт на бой, который состоится 10 ноября в Манчестере, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на официальный аккаунт промоутерской компании Matchroom Boxing в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для Александра Усика этот поединок станет третьим в году, после побед над Майрисом Бриедисом и Муратом Гассиевым, по итогам которых и стал абсолютным чемпионом мира. Беллью последний раз появлялся в ринге в мае 2018 года, когда нокаутировал экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэвида Хэя.