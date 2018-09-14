Джастин Бибер женился на Хейли Болдуин

Певец Джастин Бибер женился на своей возлюбленной модели и телеведущей Хейли Болдуин, сообщает People со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам источника, близкого к семье Бибера, молодые официально зарегистрировали брак в суде, однако свадебная церемония в церкви и празднование с друзьями и родными пройдут позднее. Фотографии, на которых запечатлены Бибер и Болдуин, направляющиеся в здание суда, опубликовал портал TMZ.

"Сейчас они планируют небольшую церемонию при участии родственников. Они не планируют большую свадьбу знаменитостей. Они женятся для любви и не хотят роскошной церемонии", - заявил еще один источник издания.