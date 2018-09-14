Сборная Аргентины по футболу попалась на контрабанде
14 сентября 2018 23:54 218
Футболисты сборной Аргентины и представители национальной Ассоциации футбола столкнулись с обвинениями в контрабанде. Об этом сообщает AS, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
По возвращении спортсменов из США, где сборная провела два матча, аргентинские таможенники обнаружили и конфисковали незадекларированных товаров на сумму почти в 20 тысяч евро. Среди предметов была электроника, детские игрушки и музыкальные инструменты.
Аргентинские налоговики уже передали дело в подразделение прокуратуры, занимающееся экономическими преступлениями.
В США аргентинцы провели две товарищеские встречи: 8 сентября в Лос-Анджелесе сборная Аргентины разгромила Гватемалу со счетом 3:0, 12 сентября в Нью-Джерси команда сыграла вничью с колумбийцами (0:0).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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