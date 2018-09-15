В Северной Каролине сообщили о первых жертвах урагана Флоренс

Представители полиции города Уилмингтон в официальном твиттересообщили о гибели первых жертв урагана Флоренс в Северной Каролине - ими стали женщина и маленький ребенок, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Полицейское управление Уилмингтона может подтвердить первые две жертвы урагана Флоренс в городе. Мать и младенец погибли из-за падения дерева на их дом", - говорится в текст официального сообщения.

В сообщении также говорится о том, что отец семейства был доставлен в больницу Нью-Хановера с травмами.