В Северной Каролине сообщили о первых жертвах урагана Флоренс

15 сентября 2018 00:02

Представители полиции города Уилмингтон в официальном твиттересообщили о гибели первых жертв урагана Флоренс в Северной Каролине - ими стали женщина и маленький ребенок, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Полицейское управление Уилмингтона может подтвердить первые две жертвы урагана Флоренс в городе. Мать и младенец погибли из-за падения дерева на их дом", - говорится в текст официального сообщения.

В сообщении также говорится о том, что отец семейства был доставлен в больницу Нью-Хановера с травмами.

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