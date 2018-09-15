В Дагестане введен режим контртеррористической операции
15 сентября 2018 07:12 194
Режим контртеррористической операции введен в двух районах Дагестана, ведется поиск боевиков, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба по республике, передает Day.Az .
"В 5.00 мск начальником Управления ФСБ России по республике принято решение о введении правового режима контртеррористической операции на отдельном участке территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что ведется поиск боевиков и их пособников.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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