В Дагестане введен режим контртеррористической операции

15 сентября 2018 07:12

Режим контртеррористической операции введен в двух районах Дагестана, ведется поиск боевиков, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба по республике, передает Day.Az .

"В 5.00 мск начальником Управления ФСБ России по республике принято решение о введении правового режима контртеррористической операции на отдельном участке территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ведется поиск боевиков и их пособников.

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