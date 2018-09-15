Силы ПВО Саудовской Аравии отразили атаку хуситов

Силы ПВО Саудовской Аравии смогли сбить ракету, которую мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) выпустили с территории Йемена по нефтеперерабатывающему комплексу саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco в пограничной провинции Джизан, говорится в сообщении для СМИ представителя воюющей в Йемене арабской коалиции Турки аль-Малики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Выпущенная по Джизану ракета, которая была нацелена на городские кварталы и жилые районы, была сбита саудовскими ПВО, не причинив никакого вреда, при этом никто не пострадал", - отметил аль-Малики.

По его данным, с момента прихода к власти хуситов в 2014 году и до этого времени по территории Саудовской Аравии попало 195 ракет, в результате чего погибли 112 человек, сотни были ранены.

Ранее хуситы через подконтрольный им телеканал "Аль-Масира" заявили, что выпустили баллистическую ракету "Бадр-1" по НПЗ Saudi Aramco в Джизане. Граничащая с Йеменом саудовская провинция Джизан постоянно обстреливается йеменскими мятежниками с момента, как Саудовская Аравия возглавила военную коалицию против хуситов в 2015 году. За последние месяцы хуситы неоднократно выпускали ракеты и по предприятиям Saudi Aramco в Джизане, но, по информации компании, не смогли причинить им никакого ущерба.