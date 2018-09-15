Помпео пригрозил России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россию или любую другую страну ждут "последствия" в случае вмешательства в выборы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В последние годы Россия была особенно агрессивна в использовании своего кибернетического потенциала, дезинформации и других скрытных мер для попыток посеять нестабильность в Америке. Как дал ясно понять указ (президента США Дональда Трампа о санкциях за вмешательство в выборы), если Россия или любое другое правительство, или люди, действующие от их имени, вмешаются в последствия в США, они столкнутся с быстрыми и жесткими последствиями", - сказал Помпео журналистам.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Помпео пригрозил России
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