В США возросло число жертв смертоносного урагана "Флоренс"

По меньшей мере четыре человека погибли в результате обрушившегося на США урагана Флоренс, сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По данным издания, погибшие были найдены в городе Хампстед и в округе Ленуар.

Как отмечается, женщина умерла от сердечного приступа: врачи не смогли вовремя приехать к ней, так как бригаду задержали упавшие на дорогу деревья. Мужчина погиб от удара током, когда попытался подключить электрогенератор после отключения электричества в доме.

Ранее представители полиции города Уилмингтон сообщили о гибели двух людей. В результате падения дерева на дом погибли мать и младенец. Отец получил травмы и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

Напомним, в пятницу, 14 сентября, ураган Флоренс вышел на побережье Северной Каролины, что привело к выпадению огромного количества дождя и сильным порывам ветра. Ураганный ветер привел к повреждениям домов, повалил деревья и оборвал линии электропередач. В Северной и Южной Каролине были обесточены более чем 620 тысяч домовладений.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона, в сторону которых движется "Флоренс", уже ввели режим чрезвычайной ситуации. В Южной и Северной Каролине объявлена эвакуация жителей прибрежных районов - всего более 1,5 млн человек. Как предупредили синоптики, ураган может привести к потенциально катастрофическим наводнениям. Только в одной Северной Каролине ожидается более 1 метра осадков.