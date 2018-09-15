Ураган "Флоренс" обрушился на США
15 сентября 2018 08:55 319
На город Райтсвилл Бич в американском штате Северная Каролина обрушился ураган Флоренс. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщается в официальном аккаунте в твиттере Национального ураганного центра США.
По имеющимся данным, ураган достиг восточного побережья Соединенных Штатов 7.15 по местному времени (14.15 мск). Скорость ветра достигает 150 километров в час.
В ряде населенных пунктов Северной Каролины была объявлена эвакуация, однако не все успели своевременно покинуть свои жилища.
Так, ранее сообщалось, что в США из-за урагана Флоренс в городе Нью Берн оказались в ловушке 150 человек. Десятки жителей оказались заблокированы в собственных домах из-за затопления, они ожидают прибытия спасателей на крышах и чердаках.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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