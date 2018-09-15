Премьер Венгрии не опасается «карательных мер» ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что дисциплинарное взыскание, которое ЕС может наложить на его страну, не представляет "ни малейшей опасности". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет венгерская газета Hungary Today.

По его словам, претензии стан Евросоюза к Венгрии связаны с миграционной политикой страны.

"Их план состоит в том, что если они не смогут заставить Венгрию впустить мигрантов, они лишат страну права контролировать свои границы", - сказал Орбан.

Он также выразил мнение, что страны Евросоюза хотят "заклеймить" Венгрию и "сломить ее сопротивление".

Орбан подчеркнул, что проект дисциплинарного наказания в отношении Венгрии не содержит каких-либо санкций.