В России человек на спор прострелил себе голень

Молодой человек выстрелил из пневматического пистолета в свою голень во время прогулки в лесопарке в Северном Тушино, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вечером 13 сентября в городскую поликлинику на северо-западе столицы обратился молодой человек 1994 г. рождения, которому поставили диагноз - инородное тело в левой голени. После оказания первой помощи москвича направили в городскую больницу №67", - сообщил источник.

По его словам, после того, как о его ранении сообщили в правоохранительные органы мужчин рассказал полицейским, что поспорил со знакомым, находясь в Алешкинском лесопарке, что выстрелит себе в ногу из пневматического пистолета. Предмет спора мужчина раскрывать отказался. По факту произошедшего была организована проверка.