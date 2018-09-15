В Массачусетсе объявили режим ЧС из-за взрывов газа
15 сентября 2018 09:12 156
Губернатор американского штата Массачусетс Чарльз Бейкер объявил режим чрезвычайной ситуации после взрывов бытового газа в городах Лоренс и Андовер. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает на сайте правительства штата.
"Бейкар поручил департаменту коммунальных услуг скоординировать усилия с энергетической компанией по восстановлению коммунальной инфраструктуры в южном и северном районах Лоренса и в Андовере", - говорится в сообщении.
Как отмечается, режим ЧС был введен в нескольких округах штата Массачусетс.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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