В Массачусетсе объявили режим ЧС из-за взрывов газа

15 сентября 2018 09:12

Губернатор американского штата Массачусетс Чарльз Бейкер объявил режим чрезвычайной ситуации после взрывов бытового газа в городах Лоренс и Андовер. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает на сайте правительства штата.

"Бейкар поручил департаменту коммунальных услуг скоординировать усилия с энергетической компанией по восстановлению коммунальной инфраструктуры в южном и северном районах Лоренса и в Андовере", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, режим ЧС был введен в нескольких округах штата Массачусетс.

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