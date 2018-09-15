Крупный пожар в Казахстане

Крупный пожар в цехе по производству пластиковых окон произошел рано утром в Шымкенте (на юге Казахстана), площадь возгорания, по предварительным данным, составляет пять тысяч квадратных метров. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

По его информации, в 04.20 местного времени (01.20 мск) поступила информация о горении крыши здания отдельно стоящего цеха в индустриальной зоне города.

"Локализация пожара достигнута в 06.34 (03.34). Тушение продолжается. В тушении пожара задействовано 20 единиц техники, участвуют 85 пожарных", - проинформировал Иманкулов.